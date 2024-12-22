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12:12, 22 декабря 2024Россия

Армия России заняла два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

ВС России освободили Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия России заняла два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе боевых действий.

Речь идет о населенных пунктах Красное Донецкой народной республики (ДНР) и Лозовая Харьковской области.

Помимо этого, бойцам южной группировки удалось улучшить позиции на своем участке ответственности, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Минобороны показало на видео уничтожение танка Leopard в зоне спецоперации. Танк был обнаружен в ходе воздушной разведки. Его удалось поразить военнослужащим группировки войск «Запад».

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