Армия России заняла два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

ВС России освободили Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области

Армия России заняла два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе боевых действий.

Речь идет о населенных пунктах Красное Донецкой народной республики (ДНР) и Лозовая Харьковской области.

Помимо этого, бойцам южной группировки удалось улучшить позиции на своем участке ответственности, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Минобороны показало на видео уничтожение танка Leopard в зоне спецоперации. Танк был обнаружен в ходе воздушной разведки. Его удалось поразить военнослужащим группировки войск «Запад».