Армия России заняла два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Армия России заняла два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе боевых действий.
Речь идет о населенных пунктах Красное Донецкой народной республики (ДНР) и Лозовая Харьковской области.
Помимо этого, бойцам южной группировки удалось улучшить позиции на своем участке ответственности, подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее Минобороны показало на видео уничтожение танка Leopard в зоне спецоперации. Танк был обнаружен в ходе воздушной разведки. Его удалось поразить военнослужащим группировки войск «Запад».