Опубликовано видео уничтожения Российской армией танка Leopard

Опубликовано видео уничтожения FPV-дронами танка ВСУ Leopard

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении Российской армией в Харьковской области танка Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что операторы БПЛА группировки войск «Запад» в Харьковской области во время воздушной разведки обнаружили танк на выезде из укрытия. Информацию о местоположении танка передали на командный пункт.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк боевиков ВСУ. Серией прямых ударов FPV-дронами группировки войск "Запад" танк Leopard производства ФРГ был уничтожен», — рассказали в Минобороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Российская армия ударила по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве рассказали, что Российские войска заняли населенный пункт Островского в Донецкой народной республике (ДНР). При этом ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 285 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы и полевые склады с боеприпасами.