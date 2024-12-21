Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:46, 21 декабря 2024Бывший СССР

Опубликовано видео уничтожения Российской армией танка Leopard

Опубликовано видео уничтожения FPV-дронами танка ВСУ Leopard
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении Российской армией в Харьковской области танка Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что операторы БПЛА группировки войск «Запад» в Харьковской области во время воздушной разведки обнаружили танк на выезде из укрытия. Информацию о местоположении танка передали на командный пункт.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк боевиков ВСУ. Серией прямых ударов FPV-дронами группировки войск "Запад" танк Leopard производства ФРГ был уничтожен», — рассказали в Минобороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Российская армия ударила по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве рассказали, что Российские войска заняли населенный пункт Островского в Донецкой народной республике (ДНР). При этом ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 285 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы и полевые склады с боеприпасами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России прокомментировали слова Путина о дуэли западных средств ПРО с «Орешником»

      Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности после массовой атаки БПЛА

      Новейший ракетный корабль «Туча» принят в состав ВМФ

      Опубликовано видео уничтожения Российской армией танка Leopard

      Орбан призвал как можно скорее пересмотреть санкции против России

      Подвергшийся атаке беспилотников в Казани элитный ЖК проверят на наличие угроз

      Армия России ударила по объектам энергетики ВПК Украины

      Овечкин прокомментировал восстановление после травмы

      Пассажиры задержанного рейса в Египет вылетят вечером

      В Финляндии рассказали о страхе перед мигрантами из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше