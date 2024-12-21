Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Островского в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт Островского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения южной группировки войск. Они ударили по двум механизированным, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригадам ВСУ. Также было нанесено поражение двум бригадам теробороны.

ВСУ, как сообщает Минобороны, потеряли до 285 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы и полевые склады с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что российские войска контролируют большую часть Курахово.