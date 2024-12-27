ВСУ ударили по российскому региону с помощью ракет

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Над Курской областью сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба российского региона.

«Еще две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области во время ракетной опасности. Спасибо бойцам ПВО!», — говорится в сообщении. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

До этого 27 декабря украинские войска уже пытались нанести ракетный удар по Курской области.

По данным Минобороны России, за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 600 бойцов, их потери с момента вторжения в Курскую область достигли 44 570 военнослужащих. При этом оборонное ведомство отметило, что российские войска за сутки ударили по 14 бригадам противника.