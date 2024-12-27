Заработавших десять миллиардов рублей на азартных играх в Москве задержали

В Москве задержали 17 человек, заработавших 10 млрд рублей на азартных играх

Сотрудники силовых структур пресекли деятельность злоумышленников, организовавших нелегальные азартные игры в Москве и заработавших на этом более десяти миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, злоумышленники организовали два кол-центра. Нанятый ими персонал обзванивал клиентов, принимал ставки, вел статистику и выдавал выигрыши.

Всего по делу задержано 17 человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере») УК РФ.

Одного фигуранта суд заключил под стражу, а остальных 16 — отпустил под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В ходе обысков силовики обнаружили у них компьютерную технику, мобильные телефоны, а также 250 миллионов рублей.

Как уточнила «Ленте.ру» официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова, деятельность злоумышленников осуществлялась в период с июля 2023 года по ноябрь 2024-го.

Ранее сообщалось, что организатор подпольного синдиката Антон Бажанов, осужденный на 16 лет колонии в Москве, не явился на оглашение приговора. Его объявили в розыск.