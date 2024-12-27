Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:21, 27 декабря 2024Силовые структуры

Заработавших десять миллиардов рублей на азартных играх в Москве задержали

В Москве задержали 17 человек, заработавших 10 млрд рублей на азартных играх
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур пресекли деятельность злоумышленников, организовавших нелегальные азартные игры в Москве и заработавших на этом более десяти миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, злоумышленники организовали два кол-центра. Нанятый ими персонал обзванивал клиентов, принимал ставки, вел статистику и выдавал выигрыши.

Всего по делу задержано 17 человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере») УК РФ.

Одного фигуранта суд заключил под стражу, а остальных 16 — отпустил под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В ходе обысков силовики обнаружили у них компьютерную технику, мобильные телефоны, а также 250 миллионов рублей.

Как уточнила «Ленте.ру» официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова, деятельность злоумышленников осуществлялась в период с июля 2023 года по ноябрь 2024-го.

Ранее сообщалось, что организатор подпольного синдиката Антон Бажанов, осужденный на 16 лет колонии в Москве, не явился на оглашение приговора. Его объявили в розыск.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев ответил на отказ норвежского судна спасать российских моряков с сухогруза

      Киев потребовал от Великобритании ввести экзамен по украинскому языку

      В России начнут вязать красивые чехлы для пенисов

      Стоматолог указал на несколько подручных средств для облегчения зубной боли

      Россиянин насмерть забил гостя и пытался выдать случившееся за сердечный приступ

      В МЧС назвали зоны риска стихийных бедствий в России

      Под Москвой в квартире нашли мумию мужчины

      В России предрекли упорную борьбу за переговорные позиции в зоне СВО до 20 января

      Винер назвала себя попрошайкой

      Адвокаты президента Южной Кореи захотели оспорить законность импичмента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше