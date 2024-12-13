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14:08, 13 декабря 2024Силовые структуры

Осужденный в России организатор подпольного игорного синдиката объявлен в розыск

Осужденный в Москве организатор подпольного игорного синдиката скрылся от суда
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Осужденный на 16 лет колонии в Москве организатор подпольного синдиката (ОПС) Антон Бажанов не явился на оглашение приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Бажанов объявлен в розыск.

Ранее Пресненский районный суд Москвы вынес приговор Бажанову и 13 его сообщникам, занимавшимся организацией незаконного игорного бизнеса.

По данным следствия, в период с декабря 2016-го по сентябрь 2018 года Бажанов руководил ОПС, в которое входило более 65 человек. Под прикрытием букмекерской конторы «Панорама» они проводили азартные игры на территории элитных загородных поселков. В сообществе действовала конспирация, низшие члены не знали имен руководителей, с которыми общались через мессенджеры, между ними существовала строгая иерархия. Для передвижения злоумышленники использовали автомобили премиум-класса и частные самолеты.

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