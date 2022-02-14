Россиянина и его 13 сообщников осудят за создание подпольного игорного бизнеса

В Москве завершено расследование дела в отношении участников одного из крупнейших организованных преступных сообществ (ОПС), занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса. Об этом в понедельник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Среди них — организатор подпольного синдиката Антон Бажанов и 13 его сообщников в возрасте от 36 до 49 лет. Их обвиняют по статьям 171 («Незаконное проведение азартных игр, совершенное группой лиц») и 210 («Организация ОПС и участие в нем») УК РФ.

По данным следствия, в период с декабря 2016-го по сентябрь 2018 года Бажанов руководил ОПС, в которое входило более 65 человек. По прикрытием букмекерской конторы «Панорама» они проводили азартные игры на территории элитных загородных поселков. В сообществе действовала конспирация, низшие члены не знали имен руководителей, с которыми общались через мессенджеры, между ними существовала строгая иерархия. Для передвижения злоумышленники использовали автомобили премиум-класса и частные самолеты.

В ходе следствия было закрыто 14 игровых клубов и казино, проведено более 150 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек. Пятерых фигурантов объявили в международный розыск. Объем уголовного дела составил 971 том.

В октябре прошлого года сообщалось, что жительница Брянска получила три года тюрьмы за проведение азартных игр на сумму более 63 миллиардов рублей.