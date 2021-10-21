Организовавшую подпольное казино россиянку приговорили к трем годам тюрьмы

Суд приговорил 40-летнюю жительницу Брянска к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Брянской области.

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Помимо этого женщина должна будет заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Уточняется, что осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Как следует из материалов дела, трое жителей Брянской области проводили азартные игры с октября 2014 года по май 2019 года без получения специальной лицензии, выдаваемой ФНС России. Осужденная принимала деньги для дальнейшего зачисления их на виртуальные счета игроков. В общей сложности подпольное онлайн-казино принесло организаторам более 63 миллиардов рублей.

Ранее Благовещенский суд арестовал сотрудников МВД, ограбивших казино и получивших взятку. По данным следствия, полицейские в начале июня 2021 года получили незаконное вознаграждение от представителя подпольного казино, расположенного в Благовещенске, в обмен на крышевание со стороны правоохранителей. Также они вынесли оттуда еды, алкоголя и имущество на 12 тысяч рублей