В России разгромили нелегальные онлайн-казино

Нелегальные онлайн-казино практически прекратили работу в России. С середины января их русскоязычные игроки могут делать ставки только в биткоинах. Об этом говорится в материале The Bell.

Центробанк пытался разгромить этот рынок последние три года, но сработала только зачистка рынка валютных платежей, которую регулятор начал в конце прошлого года. В настоящее время при попытке пополнить счет какого-нибудь букмекера с помощью банковской карты всплывает надпись, что этот платежный метод невозможен в регионе.

Другие крупные игроки на рынке полностью убрали на сайте какой-либо способ оплаты, кроме биткоинов. Многие сайты поменьше прекратили работу — их «зеркала» не видны даже через VPN. Пропали из поисковиков «зеркала» крупнейшего нелегального онлайн-казино 1xBet, его реклама исчезла даже из пиратских озвучек фильмов.

Материалы по теме Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить? За бугром Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны?

Источники издания указали, что ставки по-прежнему доступны для старых и крупных игроков, но делаются они с помощью наличных. В крупных городах к ним приезжают сотрудники казино, забирают средства и пополняют счет. Такую услугу на рынке называют «VIP-инкассацией», раньше ею пользовались те, кто не хотел переводить деньги в биткоины или использовать банковские карты. Как правило, за нее приходится платить 4-5 процента от вносимой суммы.

Положить конец нелегальным букмекерам позволило активное использование игроками процедуры chargeback, позволяющей оспорить платеж по карте. Контролирующие органы стали видеть, через какие счета идут платежи, и блокировать их.

Один из собеседников издания отметил, что крупные участники рынка либо свернули деятельность, либо решили легализоваться. Помимо зачистки, на такое решение повлияли и слухи о реформе букмекерского рынка. Ее автором называют главу Федерации бокса России Умара Кремлева, он предложил передать контроль единому регулятору.

Объем ставок в онлайн-казино на российском рынке в 2016-2018 годах оценивали в 1-1,5 миллиарда евро в год. В 2019 году говорили о сумме выручки в размере триллиона рублей.

Ранее стало известно, что букмекерская контора «Лига Ставок» в 2019 году вошла в число самых быстро богатеющих компаний России. Первой назвали «Ямал СПГ».