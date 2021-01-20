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В России разгромили нелегальные онлайн-казино

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Фото: Unsplash

Нелегальные онлайн-казино практически прекратили работу в России. С середины января их русскоязычные игроки могут делать ставки только в биткоинах. Об этом говорится в материале The Bell.

Центробанк пытался разгромить этот рынок последние три года, но сработала только зачистка рынка валютных платежей, которую регулятор начал в конце прошлого года. В настоящее время при попытке пополнить счет какого-нибудь букмекера с помощью банковской карты всплывает надпись, что этот платежный метод невозможен в регионе.

Другие крупные игроки на рынке полностью убрали на сайте какой-либо способ оплаты, кроме биткоинов. Многие сайты поменьше прекратили работу — их «зеркала» не видны даже через VPN. Пропали из поисковиков «зеркала» крупнейшего нелегального онлайн-казино 1xBet, его реклама исчезла даже из пиратских озвучек фильмов.

Источники издания указали, что ставки по-прежнему доступны для старых и крупных игроков, но делаются они с помощью наличных. В крупных городах к ним приезжают сотрудники казино, забирают средства и пополняют счет. Такую услугу на рынке называют «VIP-инкассацией», раньше ею пользовались те, кто не хотел переводить деньги в биткоины или использовать банковские карты. Как правило, за нее приходится платить 4-5 процента от вносимой суммы.

Положить конец нелегальным букмекерам позволило активное использование игроками процедуры chargeback, позволяющей оспорить платеж по карте. Контролирующие органы стали видеть, через какие счета идут платежи, и блокировать их.

Один из собеседников издания отметил, что крупные участники рынка либо свернули деятельность, либо решили легализоваться. Помимо зачистки, на такое решение повлияли и слухи о реформе букмекерского рынка. Ее автором называют главу Федерации бокса России Умара Кремлева, он предложил передать контроль единому регулятору.

Объем ставок в онлайн-казино на российском рынке в 2016-2018 годах оценивали в 1-1,5 миллиарда евро в год. В 2019 году говорили о сумме выручки в размере триллиона рублей.

Ранее стало известно, что букмекерская контора «Лига Ставок» в 2019 году вошла в число самых быстро богатеющих компаний России. Первой назвали «Ямал СПГ».

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