В России нашли способ приструнить казино и мошенников

Банковское сообщество нашло способ приструнить казино и мошенников. Оно предлагает дать процессинговым компаниям (предоставляют услуги по переводу денег) право самостоятельно отключать от обслуживания торгово-сервисные предприятия, связанные с неправомерными операциями. Об этом пишет РБК со ссылкой на рекомендации Ассоциации банков России.

Сейчас в случае выявление недобросовестного продавца процессинговая компания сообщает об этом кредитному учреждению. Решение об отключении принимает уже банк-эквайер. «Если банк в сговоре со своим клиентом, с этого он получает высокий комиссионный доход, то приостанавливать его деятельность должен процессинговый центр. Однако если банк в ответ говорит "нет", то центр ничего больше сделать не может», — пояснил источник на платежном рынке.

В Ассоциации банков России предлагают включать в договоры с процессинговыми компаниями условия, в соответствии с которыми они смогут приостановить или полностью отключить оказание услуг банкам. Отдельно в организации хотят прописывать основания, по которым нужно отключать предприятия.

Самостоятельно процессинговые компании не могут принимать такие решения после случая с центром «КартСтандарт». Он отключил от обслуживания российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк из-за санкций США от отношении организации за поддержку режима Николаса Мадуро. Результатом стало то, что держатели карт Еврофинанс Моснарбанка не могли проводить по ним операции.

После этого в России были внесены поправки в закон «О Национальной платежной системе», запретившие процессинговым компаниям в одностороннем порядке отключать насовсем или временно банки и их клиентов от услуг по переводу денег под угрозой штрафа. То есть процессинговые центры не могут воспрепятствовать банкам, если те проводят платежи в пользу подпольных тотализаторов или онлайн-казино, сотрудничает с предприятиями, которые, например, проводят опросы с целью кражи денежных средств с банковских карт.