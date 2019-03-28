Букмекеры направят на развитие спорта 3 миллиарда рублей

Целевые отчисления со стороны букмекерских компании России на развитие российского спорта в 2019 году могут составить 3 миллиарда рублей, сообщает агентство «Прайм». По прогнозам, сумма более чем в три раза превысит аналогичный показатель 2018 года в 807,8 миллиона рублей.

Только члены Первой саморегулируемой организации букмекеров России (Первая СРО) в прошлом году перечислили спортивным федерациям и профессиональным лигам 421,5 миллиона рублей целевых отчислений, в первом квартале текущего года объем выплат составит не менее 135 миллионов рублей.

Президент Первой СРО Юрий Красовский считает, что достижению заявленного на конец года показателя отчислений могут способствовать «те законопроекты, которые находятся сейчас в стадии разработки». В частности, речь идет о введении ограничений перечня событий для приема ставок, запрете визуализации и вводе больших штрафов за неуплату букмекерами целевых отчислений. «Первая саморегулируемая организация букмекеров России является публичным сторонником принятия данных законов и принимает самое деятельное участие в их обсуждении», — подчеркнул Юрий Красовский.

Сейчас букмекерский бизнес является одним из основных источников финансирования спорта в России, — подчеркивает глава Первой СРО. В марте 2017 года на букмекеров была возложена обязанность делать целевые отчисления в пользу спортивных федераций и профессиональных лиг. С тех пор суммы отчислений постоянно увеличиваются. По мнению участников рынка, драйвером этого процесса стало обновление базы расчета целевых отчислений. С начала 2019 года помимо ставок в пунктах приема в нее включены интерактивные ставки, доля которых особенно активно растет после Чемпионата мира по футболу в России и уже приблизилась к 70 процентам.

На текущий момент в Рунете легально оперируют 16 лицензированных букмекерских компаний, 10 из которых — члены Первой СРО, в том числе крупнейшие игроки рынка — «Первая международная букмекерская компания» (ligastavok.ru), «Управляющая компания НКС» (winline.ru), «Букмекер Паб» (1хstavka.ru), и «Бетринг» (parimatch.ru).

Первая СРО имеет действующие соглашения с семнадцатью спортивными федерациями и реализует крупные спонсорские контракты совокупным годовым объемом порядка 1,5 миллиарда рублей. Только одна букмекерская компания «Лига ставок» — генеральный партнер Российской премьер-лиги по футболу и официальный партнер Федерации хоккея России — в прошлом году инвестировала в спорт порядка 1 миллиарда рублей. Компания Winline является официальным букмекером футбольного клуба «Спартак», а еще один член Первой СРО — «Фортуна» (BetCity.ru) — сотрудничает с московским футбольным клубом ЦСКА.



