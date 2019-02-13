Российский биатлон без причины лишили сотни миллионов рублей

Международный союз биатлонистов (IBU) не утвердил издание «Пари Матч» в качестве спонсора Союза биатлонистов России (СБР) из-за того, что оно имеет одно и то же название с букмекерской конторой. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство пишет, что договор между СБР и «Пари Матч» был заключен в начале сезона-2018/2019. Он действует три года, по его условиям Союз должен получить 100 миллионов рублей. Однако СБР не может рекламировать издание на международных стартах, потому что не имеет разрешения от IBU.

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов сказал ТАСС, что Международный союз отказывается принимать позицию СБР безосновательно. Чиновник указал, что правила IBU не запрещают рекламировать букмекеров. «Есть только пункт, в котором говорится о том, что IBU принимает надлежащие меры для борьбы с нелегальными букмекерами в биатлоне», — заметил Нуждов.

Он также подчеркнул, что вопрос спонсорства поднимался не один раз, и в каждом случае IBU отклонял запрос СБР. При этом, говорит Нуждов, IBU не прислал российскому союзу юридически обоснованный отказ в спонсорском контракте, поэтому СБР готов обратиться в арбитражный суд IBU.

Отмечается, что глава Международного союза Олле Далин пообещал, что после консультации с юристами вопрос о сотрудничестве СБР и «Пари Матч» будет рассмотрен 11 марта.

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