В деле российских биатлонистов нашли след Родченкова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с расследованием австрийской полиции в отношении российских биатлонистов. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам Драчева, адвокат российской стороны ведет работу в полиции и старается, чтобы спортсмены выступали на Кубке мира. Глава СБР заявил, что на момент сбора информации и предварительного расследования ограничений для российской команды нет.

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Руководитель отметил, что среди материалов дела наблюдается много сведений от информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, однако более половины его слов не подтверждаются. «По факту ничего нет, мы очень спокойны в этом плане, — добавил он.

12 декабря австрийская полиция явилась в отель сборной России в Хохфильцене. По словам биатлониста Александра Логинова, россиян считают виновными в махинациях с переливанием крови.

В Австрии прием допинга — уголовное преступление. Максимальное наказание за его употребление — три года тюрьмы.

Родченков переехал в США в 2016 году и стал информатором WADA. Он настаивал на функционировании в России допинг-системы, поддерживаемой государством. Дальнейшие разбирательства привели к отстранению сборной России от ОИ-2018.

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