Глава российского биатлона прервал интервью после вопроса о допинге

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прервал интервью норвежскому телеканалу NRK после вопроса о допинге Александра Логинова. Об этом сообщается на сайте NRK.

Журналист спросил у российского функционера, считает ли он нужным провести пресс-конференцию с участием Логинова, на которой тот бы высказался о своей дисквалификации. Драчев заявил, что может сам говорить от имени биатлониста, а в созыве пресс-конференции смысла нет.

Затем репортер попросил его объяснить подробнее, за что Логинов был отстранен. В ответ на это Драчев прервал интервью и ушел.

Логинова раскритиковал ряд биатлонистов, в числе которых француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бе, швед Себастьян Самуэльссон. Они припомнили россиянину, что с 2014 по 2016 годы он был дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил.

Драчев 20 января сообщил о том, что высказал руководству Международного союза биатлонистов (IBU) недовольство из-за травли Логинова. Глава IBU пообещал ему, что проведет беседы с представителями федераций стран, спортсмены которых выступают против российского спортсмена.

Логинов в текущем сезоне занимает второе место в общем зачете Кубка мира и уступает лишь Йоханнесу Бе.

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