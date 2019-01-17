Затравленный Логинов остался без медали на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов не сумел попасть в тройку сильнейших в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Результаты гонки доступны на сайте Международного союза биатлонистов.

Первым финишировал норвежец Йоханнес Бе, преодолевший 10-километровую дистанцию за 22 минуты 56,3 секунды (1 промах). Вторым стал его брат Тарьей Бе (плюс 7,9 секунды, без промахов), третьим — немец Бенедикт Долль (плюс 10,5 секунды, без промахов). Логинов занял пятое место (плюс 26,1 секунды, 1 промах), француз Мартен Фуркад — четвертое (плюс 15,9 секунды, без промахов). Другие россияне оказались за пределами десятки сильнейших.

В последнее время Логинов подвергается резкой критике со стороны соперников, в том числе Бе и Фуркада. Россиянин провалил допинг-тест в сезоне-2013/2014, отбыл двухлетнюю дисквалификацию, после чего вернулся к выступлениям. Иностранные биатлонисты требуют от него извинений и объяснений случившегося. Логинов от комментариев отказывается.

В настоящий момент 26-летний Логинов занимает второе место в личном зачете Кубка мира. Первым идет Йоханнес Бе, третьим — Фуркад. Следующая личная гонка у мужчин в рамках этапа в Рупольдинге состоится 20 января — спортсмены побегут масс-старт.

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