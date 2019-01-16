Логинова назвали угрозой лидеру мирового биатлона

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе назвал Александра Логинова главным соперником Йоханнеса Бе на Кубке мира-2018/19. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мазе посчитал, что россиянин может стать конкурентом норвежца в борьбе за Большой хрустальный глобус. «Конечно, если Йоханнес заболеет или что-нибудь еще случится, у Логинова будет шанс. Мы не чувствуем себя комфортно. Да, у нас много очков. Но мы видим, что Александр становится все лучше и лучше. Конечно, он опасен для Йоханнеса», — признал он.

На предыдущем этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Логинов завоевал золото в спринтерской гонке. Бе занял второе место.

Норвежец неоднократно критиковал Логинова, пойманного на употреблении запрещенных веществ в сезоне-2013/14. По мнению Бе, россиянин совершил неправильный выбор и теперь должен расплачиваться за это. К критике в адрес Логинова присоединялись и другие иностранные биатлонисты. В частности, француз Мартен Фуркад назвал позором победу Логинова в спринте.

На данный момент Бе является лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона. Он выиграл наибольшее число гонок и имеет в активе 542 балла. Логинов занимает второе место (412 балла).

Следующий этап пройдет с 17 по 20 января в немецком Рупольдинге. Мужской спринт должен был состояться 16 января, но из-за непогоды был перенесен на 17 января.

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