Олимпийский чемпион призвал российского биатлониста извиниться за допинг

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился мнением об успехах российского спортсмена Александра Логинова на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Его слова приводит Expressen.

«Логинов в этом сезоне провел много хороших гонок, так что победа была лишь вопросом времени. Но он был дисквалифицирован за эритропоэтин, так что я считаю, что ему вообще нечего делать на Кубке мира», — заявил Самуэльссон.

Он также прокомментировал эпизод во время награждения спортсменов после спринта, победу в котором одержал россиянин. Швед, занявший в гонке третье месте, пожал ему руку, несмотря на критику в адрес Логинова. «С моей стороны, как спортсмена, было бы неправильно не жать ему руку. Но я никогда не стану обнимать его и говорить, что рад его победе», — добавил он. Самуэльссон подчеркнул, что удивлен поведению 26-летнего Логинова на пресс-конференции. «Мне кажется, что он как минимум обязан извиниться перед всеми и сказать, что совершил серьезную ошибку, которую больше не повторит», — заключил швед.

11 января Логинов выиграл первую для России золотую медаль в рамках Кубка мира сезона-2018/2019. Также на его счету еще четыре медали — два серебра и две бронзы.

14 декабря 2018-го Самуэльссон уже выступал с критикой в адрес Логинова. Тогда швед отреагировал на обыск австрийской полиции в расположении сборной России.

Россиянин отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го.

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