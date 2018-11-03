Арбитражный суд встал на сторону «Ленты.ру» в споре с ФАС о рекламе букмекеров

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление издания «Лента.Ру» (входит в Rambler Group) и отменил решение ФАС России признать нарушением требования Закона о рекламе размещенную на сайте рекламу букмекерских организаций. Суд также отменил предписание Федеральной антимонопольной службы о прекращении нарушения (приостановке рекламной кампании) и постановление ФАС о наложении административного штрафа в отношении издания.

Суд посчитал, что согласно статье 27 закона «О рекламе» размещать рекламу букмекерских контор могут СМИ, которые сообщают спортивные новости и освещают спортивные события, а также имеют спортивную специализацию. Таким образом, суд не согласился с ограничительным толкованием нормы закона, которой придерживалась ФАС и согласно которой размещать рекламу букмекеров могут СМИ, в свидетельстве которых есть только одна — спортивная — тематика.

Дмитрий Сергеев, операционный директор Rambler&Co, заявил, что принятое судом решение — важный прецедент для всего российского медиарынка. Ограничительная трактовка закона, которой предлагала придерживаться ФАС, по сути создавала монопольное положение для спортивных изданий, и лишала части доходов общественно-политические и развлекательные издания, значимую долю контента которых составляет спортивная информация. Решение суда восстанавливает справедливость в этом вопросе.

Представитель ФАС уточнил принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости», что это первый случай, когда СМИ удалось в суде отменить решение ФАС по поводу рекламы букмекеров. Служба намерена продолжить спор в апелляционной инстанции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!