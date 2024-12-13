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13:34, 13 декабря 2024Силовые структуры

В Москве вынесли приговор организатору подпольного игорного синдиката и его 13 сообщникам

В Москве суд вынес приговор фигурантам дела об организации подпольных игр
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор создателю одного из крупнейших организованных преступных сообществ (ОПС), занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса, и его сообщникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Глава подпольного синдиката Антон Бажанов и 13 его сообщников признаны виновными по статьям 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») и 210 («Организация ОПС и участие в нем») УК РФ. Бажанов получил 16 лет колонии строгого режима. Остальным участникам преступного сообщества назначено наказание от 4 до 9 лет лишения свободы.

По данным следствия, в период с декабря 2016-го по сентябрь 2018 года Бажанов руководил ОПС, в которое входило более 65 человек. Под прикрытием букмекерской конторы «Панорама» они проводили азартные игры на территории элитных загородных поселков. В сообществе действовала конспирация, низшие члены не знали имен руководителей, с которыми общались через мессенджеры, между ними существовала строгая иерархия. Для передвижения злоумышленники использовали автомобили премиум-класса и частные самолеты.

В ходе следствия было закрыто 14 игровых клубов и казино, проведено более 150 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек. Пятерых фигурантов объявили в международный розыск. Объем уголовного дела составил 971 том.

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