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20:13, 27 декабря 2024Ценности

Жена российского миллиардера позанималась спортом в откровенном наряде

Жена миллиардера Доронина Кристина Романова позанималась спортом в мини-шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова позанималась спортом в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица посетила Пхукет, где запечатлела свою тренировку в тренажерном зале. Она продемонстрировала, как качает мышцы пресса. При этом знаменитость надела серые мини-шорты, белый бра-топ и кроссовки бренда Nike.

Впоследствии модель отправилась на ужин, выбрав для него облегающее черное макси-платье на тонких бретелях и с кружевной отделкой. Также она дополнила образ блестящим ожерельем и шлепанцами на каблуках.

Ранее в декабре жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова объявила о разводе.

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