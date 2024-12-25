Елена Перминова объявила о разводе с мужем-миллиардером

Модель Перминова объявила о разводе с мужем-миллиардером Александром Лебедевым

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова объявила о разводе. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале, который насчитывает 51 тысячу подписчиков.

38-летняя знаменитость разместила черно-белый снимок, на котором предстала с супругом в белом платье, приспущенном с плеч. Ее избранник, в свою очередь, позировал в классическом костюме. Манекенщица написала, что ее отношения с мужем закончены.

«Не хочу говорить много слов. Так бывает, что даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за все. Дальше каждый идет своим путем. P.S. Никаких других комментариев не будет. Личное всегда будет личным», — подчеркнула она.

В октябре певица Алсу высмеяла свою внешность после развода. 41-летняя знаменитость посетила красную дорожку, организованную в рамках празднования 28-летия телеканала «Муз-ТВ». В разговоре с журналистами исполнительница поделилась планами на дальнейшую жизнь.