Женщина пожертвовала почку подруге по фан-клубу Гарри Поттера

What's The Jam: фанатка Гарри Поттера из США пожертвовала почку лучшей подруге

В США жительница штата Техас пожертвовала почку подруге. Об этом пишет What's The Jam.

42-летней Мисти Брукс диагностировали поликистоз почек в начале 2000-х годов. В 2022-м ей сообщили, что работоспособность почек снизилась до 19 процентов и ей срочно нужна пересадка. Она рассказала об этом лучшей подруге — 33-летней Меган Карпентер, с которой познакомилась в 2018 году в фан-клубе Гарри Поттера.

В апреле Карпентер прошла необходимые тесты и неожиданно узнала, что является самым подходящим донором для Брукс, не считая прямых родственников. После этого женщина решила пожертвовать почку подруге. «Мы встретились случайно в чате поклонников фильмов Диснея и Гарри Поттера в 2018 году и сразу отлично поладили. Чем больше мы общались, тем больше понимали, сколько у нас общего», — рассказала Карпентер.

3 декабря Брукс пересадили почку подруги. Операция прошла успешно, обе американки восстанавливаются дом. «Мы больше не подруги, мы сестры. И я сделаю все, чтобы позаботиться о почке, которую она мне пожертвовала», — заявила Брукс.

Ранее сообщалось, что в США женщине из штата Алабама успешно пересадили генетически модифицированную свиную почку. 25 ноября американке провели операцию по пересадке свиной почки с 10 генетическими изменениями.

