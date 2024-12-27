Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:04, 27 декабря 2024Из жизни

Женщина пожертвовала почку подруге по фан-клубу Гарри Поттера

What's The Jam: фанатка Гарри Поттера из США пожертвовала почку лучшей подруге
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США жительница штата Техас пожертвовала почку подруге. Об этом пишет What's The Jam.

42-летней Мисти Брукс диагностировали поликистоз почек в начале 2000-х годов. В 2022-м ей сообщили, что работоспособность почек снизилась до 19 процентов и ей срочно нужна пересадка. Она рассказала об этом лучшей подруге — 33-летней Меган Карпентер, с которой познакомилась в 2018 году в фан-клубе Гарри Поттера.

В апреле Карпентер прошла необходимые тесты и неожиданно узнала, что является самым подходящим донором для Брукс, не считая прямых родственников. После этого женщина решила пожертвовать почку подруге. «Мы встретились случайно в чате поклонников фильмов Диснея и Гарри Поттера в 2018 году и сразу отлично поладили. Чем больше мы общались, тем больше понимали, сколько у нас общего», — рассказала Карпентер.

Материалы по теме:
Параллельные жизни Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Параллельные жизниРазлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
24 января 2020
«Это все так странно» Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
30 августа 2019

3 декабря Брукс пересадили почку подруги. Операция прошла успешно, обе американки восстанавливаются дом. «Мы больше не подруги, мы сестры. И я сделаю все, чтобы позаботиться о почке, которую она мне пожертвовала», — заявила Брукс.

Ранее сообщалось, что в США женщине из штата Алабама успешно пересадили генетически модифицированную свиную почку. 25 ноября американке провели операцию по пересадке свиной почки с 10 генетическими изменениями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане

      ФСБ задержала россиянина за перевод денег в США запрещенному в России ФБК

      Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о планах завершить карьеру «на пике»

      Возлюбленную Лиама Пейна захотели допросить

      Россиянина спасли от камня в мочевом пузыре размером с куриное яйцо

      Боец ВСУ предрек битву за Днепропетровскую область

      Влияние ключевой ставки на российский бизнес оценили

      Роскомнадзор предложил критерии для блокировки пропаганды чайлдфри

      Стилист Бузовой рассказал о свадебном платье для нее

      Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше