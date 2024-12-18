Женщине пересадили генетически модифицированную свиную почку

53-летней женщине из США пересадили генетически модифицированную свиную почку

В США женщине из штата Алабама успешно пересадили генетически модифицированную свиную почку. Об этом пишет The Washington Post.

53-летняя Тована Луни пожертвовала свою почку на пересадку матери 25 лет назад. Однако восемь лет назад у нее самой развилась почечная недостаточность из-за осложнений после родов. С тех пор Луни находилась на гемодиализе.

25 ноября ей провели операцию по пересадке свиной почки с 10 генетическими изменениями в нью-йоркской клинике Langone Health. Спустя две недели Луни выписали из больницы, и сейчас она живет в Нью-Йорке под наблюдением врачей. «Я просто в восторге, прямо не знаю, чем заняться дальше. Я полна энергии, у меня появился аппетит, которого не было восемь лет», — поделилась она впечатлениями.

Луни стала третьим человеком в мире, которому пересадили свиную почку. Несмотря на хорошее самочувствие женщины, врачи наблюдают за ней каждый день, так как самый острый период, когда может случиться отторжение пересаженного органа, составляет шесть недель.

В апреле свиную почку пересадили 54-летней Лизе Пизано, однако ее пришлось удалить менее чем через два месяца. Это сделали не из-за отторжения почки, а из-за проблем с кардионасосом, который женщине установили ранее.

Первый пациент, которому пересадили свиную почку — 62-летний Рик Слейман — прожил только два месяца. Операцию ему сделали в марте.

