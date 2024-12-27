Звезда российской эстрады рассказала об оторванных ногтях

Лада Дэнс вспомнила, как оторвала ногти во время участия в экстремальном шоу

Певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) рассказала о травмах, полученных в течение жизни. Ее слова приводит KP.RU.

Артистка вспомнила, как участвовала в экстремальном шоу «Жесткие игры» и оторвала себе ногти на больших пальцах от удара. «Я прыгнула и не долетела — у меня оторвались просто ногти. Я, кстати, об этом не говорила, так как вообще не люблю раскрывать подобные детали», — сказала она.

Исполнительница также отметила, что из-за травм ей приходилось пользоваться инвалидным креслом. «Авария первая, но инвалидное кресло уже не первое в моей жизни. Я падала с лыж и потом еще год просидела в инвалидном кресле, восстанавливалась», — добавила Дэнс.

Ранее стало известно, что композитор Леонид Величковский требует запретить Ладе Дэнс исполнять ее главный хит «Девочка-ночь» (Baby Tonight).

