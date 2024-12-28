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07:00, 28 декабря 2024Ценности

64-летняя Джулианна Мур снялась в наряде с прозрачным верхом для журнала

Мария Винар

Фото: @juliannemoore

Американская актриса и писательница Джулианна Мур снялась в откровенном наряде для модного журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 64-летняя звезда «Май декабрь» приняла участие в фотосессии, снявшись в шелковом платье. На размещенном черно-белом кадре видно, что верх изделия выполнен из прозрачной ткани и оформлен кружевами.

Визажисты сделали для образа знаменитости легкий макияж, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в легкие локоны и предложили примерить круглые массивные серьги. Автором съемки и кадров стал известный модный фотограф Кольер Шорр.

В ноябре сообщалось, что Джулианна Мур без макияжа попала в объективы папарацци.

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