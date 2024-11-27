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16:21, 27 ноября 2024Ценности

63-летняя Джулианна Мур без косметики попала в объективы папарацци

Папарацци заметили 63-летнюю актрису Джулианну Мур без косметики
Екатерина Ештокина

Фото: Christopher Peterson / Splash New / Legion-Media

Американская актриса и писательница Джулианна Мур попала в объективы папарацци без косметики. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Уличные фотографы заметили 63-летнюю знаменитость в Нью-Йорке на прогулке. Звезда была в черных брюках со стрелками, серой толстовке с капюшоном и темно-зеленом бомбере. В качестве обуви Мур выбрала черные ботинки на грубой подошве.

Кроме того, знаменитость распустила длинные рыжие волосы и отказалась от макияжа. В завершение она надела черную кепку.

В сентябре 63-летняя Джулианна Мур удивила фанатов моложавой внешностью на красной дорожке. Звезда «Май декабрь» выбрала облегающее платье, оформленное глубоким декольте и золотистыми пайетками.

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