63-летняя Джулианна Мур без косметики попала в объективы папарацци

Папарацци заметили 63-летнюю актрису Джулианну Мур без косметики

Американская актриса и писательница Джулианна Мур попала в объективы папарацци без косметики. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Уличные фотографы заметили 63-летнюю знаменитость в Нью-Йорке на прогулке. Звезда была в черных брюках со стрелками, серой толстовке с капюшоном и темно-зеленом бомбере. В качестве обуви Мур выбрала черные ботинки на грубой подошве.

Кроме того, знаменитость распустила длинные рыжие волосы и отказалась от макияжа. В завершение она надела черную кепку.

В сентябре 63-летняя Джулианна Мур удивила фанатов моложавой внешностью на красной дорожке. Звезда «Май декабрь» выбрала облегающее платье, оформленное глубоким декольте и золотистыми пайетками.