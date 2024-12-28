Байден выразил сожаление из-за выхода из президентской гонки

WP: Байден сожалеет из-за выхода из президентской гонки в 2024 году

Президент США Джо Байден сожалеет из-за своего решения о выходе из президентской гонки в 2024 году, он уверен, что мог бы победить избранного главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

По информации издания, конгрессмен Джеймс Клайберн во время беседы с Байденом подчеркивал, что стиль управления страной «не соответствует той обстановке, в которой мы сейчас находимся». Также собеседник главы государства советовал найти способ оживить предвыборную кампанию.

После победы Трампа на выборах Байден выразил сожаление из-за того, что вышел из гонки. Он отметил, что мог бы одержать победу. Также глава государства подчеркнул, что его президентство не смогло устранить раскол в обществе, который усилился после избрания представителя Республиканской партии.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удивился решению Джо Байдена помиловать более восьми тысяч человек. По имеющимся данным, Байден помиловал 8062 человека.