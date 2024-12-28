Актриса Белла Торн снялась в платье с откровенным вырезом на груди

Американская актриса и певица Белла Торн снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда поделилась снимком, на котором предстала в облегающем платье черного цвета, оформленном овальным вырезом на груди. На размещенном кадре видно, что под нарядом отсутствует бюстгальтер. При этом знаменитость дополнила свой образ серебристым сияющим колье, объемной кудрявой прической и макияжем с акцентом на нюдовую помаду.

В июле Белла Торн рассказала о влиянии «Оземпика» на самооценку. Тогда она заявила в соцсетях, что в Голливуде установились «безумные стандарты красоты», которым могут соответствовать только те, кто принимает упомянутый препарат.