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20:29, 28 декабря 2024Ценности

Белла Торн снялась в платье с откровенным вырезом

Актриса Белла Торн снялась в платье с откровенным вырезом на груди
Мария Винар

Фото: @bellathorne

Американская актриса и певица Белла Торн снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда поделилась снимком, на котором предстала в облегающем платье черного цвета, оформленном овальным вырезом на груди. На размещенном кадре видно, что под нарядом отсутствует бюстгальтер. При этом знаменитость дополнила свой образ серебристым сияющим колье, объемной кудрявой прической и макияжем с акцентом на нюдовую помаду.

В июле Белла Торн рассказала о влиянии «Оземпика» на самооценку. Тогда она заявила в соцсетях, что в Голливуде установились «безумные стандарты красоты», которым могут соответствовать только те, кто принимает упомянутый препарат.

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