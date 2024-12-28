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07:30, 28 декабря 2024Бывший СССР

Беженка из Селидово рассказала об убийстве бойцами ВСУ готовящих им еду супругов

РИА Новости: бойцы ВСУ убили семью, которая месяц готовила еду
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украинские военнослужащие убили в Селидово семейную пару, которая на протяжении месяца готовила им еду. Об этом рассказала беженка Елена Николаенко в беседе с РИА Новости.

По ее словам, супруги не хотели бросать свой дом. Позже рядом с ними заселились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Таня с Сережей кормили их, они давали, правда, им продукты. И она варила им кушать три раза в день. И вот месяц они там жили», — поделилась собеседница агентства. Она добавила, что позднее семейная пара перестала появляться. Когда в город зашли российские войска, Николаенко спросила у них о них. В ответ ее попросили опознать найденные в доме супругов тела.

Ранее Николаенко рассказала, что солдаты ВСУ расстреляли в Селидово Донецкой народной республики (ДНР) мать с ребенком. Она отметила, что женщина и ребенок каждый день ходили в соседний дом к бабушке. При этом в расположенной напротив девятиэтажке находилась позиция ВСУ. По словам Николаенко, украинские военные «стреляли всех подряд, независимо от возраста».

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