Беженка из Селидово рассказала об убийстве бойцами ВСУ готовящих им еду супругов

РИА Новости: бойцы ВСУ убили семью, которая месяц готовила еду

Украинские военнослужащие убили в Селидово семейную пару, которая на протяжении месяца готовила им еду. Об этом рассказала беженка Елена Николаенко в беседе с РИА Новости.

По ее словам, супруги не хотели бросать свой дом. Позже рядом с ними заселились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Таня с Сережей кормили их, они давали, правда, им продукты. И она варила им кушать три раза в день. И вот месяц они там жили», — поделилась собеседница агентства. Она добавила, что позднее семейная пара перестала появляться. Когда в город зашли российские войска, Николаенко спросила у них о них. В ответ ее попросили опознать найденные в доме супругов тела.

Ранее Николаенко рассказала, что солдаты ВСУ расстреляли в Селидово Донецкой народной республики (ДНР) мать с ребенком. Она отметила, что женщина и ребенок каждый день ходили в соседний дом к бабушке. При этом в расположенной напротив девятиэтажке находилась позиция ВСУ. По словам Николаенко, украинские военные «стреляли всех подряд, независимо от возраста».