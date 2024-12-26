РИА Новости: солдаты ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли в Селидово Донецкой народной республики (ДНР) мать с ребенком. Об этом рассказала беженка Елена Николаенко в беседе с РИА Новости.

По ее словам, женщина и ребенок каждый день ходили в соседний дом к бабушке. При этом в расположенной напротив девятиэтажке находилась позиция ВСУ. Николаенко подчеркнула, что украинские военные «стреляли всех подряд, независимо от возраста».

«Она же испугалась, догнала его — и давай же его собой закрывать. Ну и они ее пристрелили, застрелили. А он же — опять бежать. Они его положили», — рассказала беженка.