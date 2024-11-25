«Расстреляли и спалили». Житель Селидово рассказал, как ВСУ расправились с его семьей прямо у него на глазах

РИА Новости: житель Селидово заявил о сожжении бойцами ВСУ его семьи

Житель освобожденного российскими бойцами Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расправились с его семьей прямо у него на глазах.

По словам россиянина, ВСУ ворвались к нему в дом, расстреляли, а затем сожгли всю семью из пяти человек. «Я следом пришел, а они уже сожженные, их спалили. Расстреляли и спалили. Пять человек», — рассказал потерявший близких мирный житель.

Он признался, что не помнил, как убегал с места случившегося и стреляли ли ему вслед. Останки членов семьи мужчина разложил по пакетам и похоронил во дворе своего дома. Украинские солдаты расправились с его супругой, сыном, племянницей, внуком и сестрой.

Фото: Toby Melville / Reuters

Житель Селидово заявил о расстреле мирных людей французскими наемниками

По приказу украинского командования французские наемники расстреливают мирное население в Селидово. Об этом сообщил один из местных жителей.

У них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы. А ответ получали по рации на украинском языке житель Селидово

По его словам, при отходе из города к расправам над местными жителями присоединились и бойцы ВСУ. Кроме того, за последние дни на территории города нашли более десятка тел мирных граждан. «Пока насчитали более десяти тел мирных жителей. Давность гибели, судя по состоянию трупов, от пяти недель и более», — рассказали очевидцы. У большей части погибших зафиксировали огнестрельные ранения, на многих также были заметны следы пыток.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ВСУ в Селидово насильно занимали дома местных жителей

Бойцы ВСУ в Селидово выгоняли мирных граждан из их домов, а затем занимали их сами. Об этом рассказали очевидцы происходящего.

«В последнее время они селились, где хотели, и они не церемонились. Понравился дом — зашли, забрали. На соседней улице их было куча, до сих пор написано на соседних домах, на воротах "занято"», — поделился своими наблюдениями один из местных жителей.

По его словам, украинские солдаты расселялись по чужим домам с учетом их расположения, чтобы было легче перейти в отступление из города. По словам россиянина, сначала ВСУ занимали лишь пустые дома, но позже просто вламывались в жилища местных жителей и выставляли их оттуда.