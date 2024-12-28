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07:00, 28 декабря 2024Мир

В Великобритании раскрыли данные о количестве переданных Украине беспилотников

В Британии сообщили о 4 тысячах переданных Киеву дронах с 2022 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Великобритания передала Украине более четырех тысяч беспилотников с 2022 года, сообщил замглавы британского Министерства обороны Люк Поллард. Количество переданных Киеву дронов Поллард раскрыл в рамках ответа на соответствующий парламентский запрос члена Палаты общин Джеймса Картлиджа. С текстами сообщений британских политиков ознакомилась «Лента.ру».

«Спросить Государственного секретаря по вопросам обороны, сколько ударных беспилотников и беспилотников, предназначенных главным образом для логистических целей, было закуплено для Украины в 2022 году, в 2023 году, с 1 января 2024 года по 5 июля 2024 года и с 5 июля 2024 года», — говорилось в вопросе Картлиджа.

В своем ответе Поллард подчеркнул, что правительство Британии «твердо в своем намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

«С февраля 2022 года Великобритания предоставила Украине более 4 тысяч беспилотных летательных аппаратов, которые обладают широким спектром возможностей, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, логистические и ударные беспилотники как для наземной, так и для морской деятельности. Большинство из этих беспилотных летательных аппаратов являются ударными; они либо непосредственно обеспечивают летальный эффект, либо способствуют его достижению. Из этих беспилотных летательных аппаратов меньшинство предназначалось в основном для логистических целей», — рассказал Поллард, напомнив также, что возглавляемый Великобританией Международный фонд помощи Украине передал Украине более 400 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в ходе телефонного разговора двустороннее соглашение о 100-летнем партнерстве.

«Спасибо за масштабную оборонную, политическую и экономическую поддержку нашего государства со стороны Великобритании. (...) Также побеседовали о соглашении о 100-летнем партнерстве между нашими государствами», — заявил украинский лидер.

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