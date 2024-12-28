Британский король отказался приглашать ближайших родственников на традиционное шествие

На рождественское шествие короля Карла III не пригласили принцев Гарри и Эндрю

На рождественском шествии к церкви Святой Марии Магдалины, располагающейся возле Сандрингемского дворца, не было некоторых ближайших родственников британского короля Карла III. Об этом сообщает издание Daily Beast.

На шествии, в котором традиционно участвуют монарх и его ближайшие родственники, не было младшего сына Карла III, принца Гарри, его жены Меган Маркл и их детей, принцессы Лилибет и принца Арчи.

Кроме того, король отказался приглашать на шествие принца Эндрю — своего младшего брата, который попал в опалу из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней девушки. На шествие не попала и его бывшая супруга Сара Фергюсон.

Издание Daily Mail утверждает, что, несмотря на отсутствие Гарри и Эндрю, в этом году в Сандрингем съехалось на редкость много гостей. Рождество с королем отмечали не менее 45 человек.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю может уехать из Великобритании в Абу-Даби, где у него имеется роскошная резиденция. Ближайшие родственники Эндрю, в том числе его жена Сара Фергюсон и дочери, принцессы Беатриса и Евгения, тоже часто бывают в ОАЭ.