Дело о покушении на теракт возбудили после поджога петард в российском банке

В Ленобласти возбудили дело о покушении на теракт после поджога петард в банке

В Ленинградской области возбудили уголовное дело о покушении на теракт после поджога петард в банке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Дело расследуется в отношении неустановленных лиц, которые ввели в заблуждение российскую студентку и убедили ее устроить поджог административного здания. Она стала фигуранткой уголовного дела по статье о хулиганстве.

Сообщается, что 16 декабря в Гатчине в полицию поступило обращение сотрудницы отделения банка, которая рассказала, что одна из посетительниц поджигает в помещении петарду. На место прибыли полицейские и задержали 20-летнюю девушку.

Ранее стало известно о задержании жителя Новошахтинска за поджог фейерверка в магазине по заданию мошенников.