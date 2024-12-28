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11:49, 28 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за поджог фейерверка в магазине по заданию мошенников

Жителя Новошахтинска задержали за поджог фейерверка по указанию аферистов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали 57-летнего жителя Новошахтинска, который пришел в магазин под видом клиента и поджег фейерверк в торговом зале по заданию мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Ростовской области.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там он пояснил, что получил звонок от афериста, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил его перевести 500 тысяч рублей на якобы безопасный счет. После этого звонивший попросил жертву устроить поджог в одном из магазинов города.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Сумма ущерба устанавливается.

Ранее в Москве задержали 62-летнюю женщину, устроившую салют на Красной площади у новогодней елки по указанию пообещавших вернуть похищенные деньги мошенников.

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