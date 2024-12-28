Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:10, 28 декабря 2024Экономика

Пожар уничтожил достопримечательность с обложки культового альбома The Doors

NBC: отель Morrison Hotel с обложки пятого альбома Doors уничтожен в пожаре
Виктория Клабукова

Фото: Damian Dovarganes / AP

В отеле Morrison Hotel, увековеченном на обложке пластинки группы The Doors, вспыхнул пожар. Историческое здание в центре Лос-Анджелеса было полностью уничтожено в огне, передает телеканал NBC.

Четырехэтажная гостиница была построена больше ста лет назад и располагалась на Саут-Хоуп-стрит. Возгорание началось в четверг, 27 декабря, около 11 часов утра по местному времени (10 часов вечера по Москве). Для ликвидации пожара прибыло более сотни пожарных, пламя удалось потушить за два часа. В качестве гостиницы здание давно не использовалось, приют в нем нашли бездомные и сквоттеры. Спасателям удалось эвакуировать несколько десятков человек

Саму гостиницу спасти не удалось: здание 1914 года постройки хоть и считалось местной достопримечательностью, долгое время было заброшено. Последние 15 лет в отеле проводились тренировки пожарных бригад. Причина возгорания устанавливается.

В сентябре во Франции загорелась церковь Непорочного зачатия. Помимо колокольни, в результате пожара были разрушены боковой и центральный нефы. Все прихожане и служители были вовремя выведены из здания. Церковь XIX века постройки была отреставрирована только в 2018 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль ответил на заявление США о крушении лайнера под Актау. Что об авиакатастрофе сказал Белый дом?

      Россиян предупредили об активизации домушников

      Россиянка отсудила у коммунальщиков 150 тысяч рублей за ветер

      Раскрыты подробности о задержанных в Тунисе россиянах

      Устроившему стрельбу в доме парня дочери главе российского поселка предъявили обвинение

      Украинские дипломаты пришли в недоумение из-за решений Зеленского

      Врач назвала допустимую при гипертонии норму икры

      Жена Ивана Янковского решила распродать гардероб более чем на миллион рублей

      Россиянка подожгла входную дверь в МФЦ и ждала вертолета со спецназом

      Илона Маска назвали малышом и призвали проверить его здоровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше