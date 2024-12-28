Пожар уничтожил достопримечательность с обложки культового альбома The Doors

NBC: отель Morrison Hotel с обложки пятого альбома Doors уничтожен в пожаре

В отеле Morrison Hotel, увековеченном на обложке пластинки группы The Doors, вспыхнул пожар. Историческое здание в центре Лос-Анджелеса было полностью уничтожено в огне, передает телеканал NBC.

Четырехэтажная гостиница была построена больше ста лет назад и располагалась на Саут-Хоуп-стрит. Возгорание началось в четверг, 27 декабря, около 11 часов утра по местному времени (10 часов вечера по Москве). Для ликвидации пожара прибыло более сотни пожарных, пламя удалось потушить за два часа. В качестве гостиницы здание давно не использовалось, приют в нем нашли бездомные и сквоттеры. Спасателям удалось эвакуировать несколько десятков человек

Саму гостиницу спасти не удалось: здание 1914 года постройки хоть и считалось местной достопримечательностью, долгое время было заброшено. Последние 15 лет в отеле проводились тренировки пожарных бригад. Причина возгорания устанавливается.

В сентябре во Франции загорелась церковь Непорочного зачатия. Помимо колокольни, в результате пожара были разрушены боковой и центральный нефы. Все прихожане и служители были вовремя выведены из здания. Церковь XIX века постройки была отреставрирована только в 2018 году.