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14:44, 2 сентября 2024Экономика

Во Франции вспыхнула церковь XIX века

В коммуне Сен-Омер на севере Франции загорелась церковь Непорочного зачатия

Кадр: BFMTV

В коммуне Сен-Омер на севере Франции вспыхнула церковь Непорочного зачатия. Охваченная огнем, рухнула колокольня, передает телеканал BFMTV.

Пожар начался в четыре часа утра по местному времени. Возгорание возникло в ризнице, и вскоре пламя распространилось по всему зданию, дойдя до крыши. Помимо колокольни, как сообщает мэр города Франсуа Декостер, разрушены боковой и центральный нефы. На борьбу с огнем прибыло около сотни пожарных. К 7:30 утра возгорание было локализовано. Причины пожара устанавливаются.

В результате обрушения, по предварительным сведениям, никто не пострадал. В целях безопасности из соседних домов были эвакуированы 57 человек. Угрозы распространения ядовитых паров для местных жителей нет, уверяет градоначальник. Церковь XIX века постройки была отреставрирована в 2018 году — тогда из конструкций были удалены детали из свинца и асбеста. Тем не менее сент-омерцам рекомендуют держать окна закрытыми.

Этим летом от пожаров пострадало несколько исторических достопримечательностей Франции. В июле загорелся шпиль Руанского собора, а в июне — кровля Версальского дворца.

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      Виктория Клабукова
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