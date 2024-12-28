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17:13, 28 декабря 2024Культура

Друг баскетболиста Яниса Тиммы рассказал об изменах Седоковой

Бизнесмен Пугачев рассказал о переживаниях Тиммы из-за измен Седоковой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, предприниматель Марк Пугачев заявил, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова изменяла бывшему мужу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, артистка никогда не любила спортсмена. «Любила только его деньги! Любовь не проходит, когда заканчиваются деньги и появляются трудности. Когда любовь настоящая, люди, а особенно супруги, пытаются восстановить отношения и поддерживают в трудный момент», — рассказал он.

Пугачев добавил, что баскетболист прощал все измены экс-супруги. «Он отказывался в это верить, продолжая носить ее на руках. Она выжала из него все, что могла: любовь, карьеру, молодость, жизнь. Оставила его с пустым кошельком и разбитой душой», — поделился друг спортсмена.

Ранее стало известно, что Анна Седокова не приехала на церемонию прощания с Янисом Тиммой, которая прошла в Риге. На ней присутствовали его родители и первая жена блогер Сана Оша.

Седокова и Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.

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