Два мирных жителя пострадали при атаке дрона на автомобиль в Горловке

Мэр Горловки Приходько: при атаке дрона ВСУ пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что граждане были ранены в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.

В ноябре после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловка осталась без водоснабжения. Как сообщал Приходько, напряжение не подавалось ни на насосную, ни на фильтровальную станции.