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01:56, 28 декабря 2024Бывший СССР

Два мирных жителя пострадали при атаке дрона на автомобиль в Горловке

Мэр Горловки Приходько: при атаке дрона ВСУ пострадали два мирных жителя
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Два мирных жителя получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что граждане были ранены в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.

В ноябре после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловка осталась без водоснабжения. Как сообщал Приходько, напряжение не подавалось ни на насосную, ни на фильтровальную станции.

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