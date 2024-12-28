Экипажи российских самолетов обучат борьбе с авиаугрозами

«Известия»: экипажи самолетов и наземную охрану обучат борьбе с авиаугрозами

Российские экипажи авиакомпаний и специалисты аэропортов будут обучены борьбе с авиаугрозами. Соответствующую новую программу транспортной безопасности в гражданской авиации внедрит Минтранс России, сообщают «Известия».

В частности, в рамках программы экипажи самолетов обучат противодействию террористическим угрозам и авиадебоширам. Кроме того, планируется создание единой информационной системы для взаимодействия различных служб, принадлежащих разным компаниям и ведомствам.

Ожидается, что новые правила приблизят российскую инфраструктуру к стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и отражать требования международных договоров РФ в области защиты гражданской авиации.

Ранее россиянин напился перед рейсом в Таиланд и устроил дебош во время полета. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы в Паттайю. Сильно опьяневший мужчина сначала ударил свою девушку, которая просила его успокоиться, а затем направил агрессию на попутчиков и членов экипажа. Когда бортпроводники решили привязать его к креслу, Дмитрий стал угрожать им казнью.