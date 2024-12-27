Пьяный россиянин угрожал казнью бортпроводникам на рейсе в Таиланд и попал на видео

Mash: пьяный россиянин угрожал казнью бортпроводникам на рейсе в Паттайю

Россиянин напился перед рейсом в Таиланд и устроил дебош во время полета. Поведение пьяного мужчины попало на видео, которое публикует Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы в Паттайю. Пассажир по имени Дмитрий сел в самолет в нетрезвом состоянии и после взлета продолжал пить спиртное тайком.

Как пишет источник, сильно опьяневший мужчина сначала ударил свою девушку, которая просила его успокоиться, а затем направил агрессию на попутчиков и членов экипажа. Когда бортпроводники решили привязать его к креслу, Дмитрий стал угрожать им казнью. «Кататься будешь (...) по губернаторским дорожкам», — закричал пассажир.

После посадки дебошира передали тайской полиции. Дальнейшая его судьба не раскрывается.

Ранее похожий случай произошел на рейсе другой авиакомпании, S7, из Иркутска в Якутск. Российский бизнесмен напился перед полетом, устроил дебош в самолете, побил попутчика и попал на видео.

