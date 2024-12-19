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13:54, 19 декабря 2024Путешествия

Российский бизнесмен напился перед полетом, побил в самолете попутчика и попал на видео

«Авиаторщина»: пьяный бизнесмен побил попутчика на рейсе S7 из Иркутска
Алина Черненко

Российский бизнесмен напился перед полетом, устроил дебош в самолете, побил попутчика и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе российской авиакомпании S7 из Иркутска в Якутск. После взлета предприниматель Игорь Ф. начал приставать к попутчикам, ругаться матом и оскорблять впереди сидящего мужчину. Как отмечает источник, ругательства быстро переросли в рукоприкладство: дебошир ударил соседа по голове сзади и нанес ему черепно-мозговую травму.

В итоге пьяного пассажира скрутили, сковали ему руки пластиковыми наручниками и усадили на место. Однако бизнесмен не успокоился и продолжал драться ногами, задирать окружающих и попытался выбить у одного из них телефон.

После приземления в Якутске Игоря передали стражам правопорядка. Пострадавший от его действий пассажир снял побои и обратился в транспортную полицию с заявлением.

В начале декабря помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкалья устроил пьяный дебош в самолете и попал на видео. Он обматерил пассажиров и членов экипажа, кричал проклятия и даже пригрозил всем «начистить лица».

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