Экс-главком ВСУ заявил о необходимом снижении возраста мобилизации

Экс-главком ВСУ Муженко: Украине придется снизить возраст мобилизации до 20 лет

Украине придется снизить возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 18 или 20 лет. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мы к этому [снижению мобилизационного возраста] придем. С 18 или с 20 лет — это уже другой вопрос», — подчеркнул экс-главком ВСУ.

Муженко заявил о необходимом снижении возраста мобилизации и добавил, что вопрос нижней планки мобилизационного возраста остается. По мнению генерала, оттянуть снижение возраста набора ВСУ на определенный срок может привлечение к боевым действиям сотрудников силовых структур.

Ранее кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин оценил последствия возможного снижения мобилизационного возраста на Украине. По словам политолога, в случае снижения мобилизационного возраста под призыв подпадут единственные сыновья в семьях.