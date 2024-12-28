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16:27, 28 декабря 2024Бывший СССР

Экс-главком ВСУ заявил о необходимом снижении возраста мобилизации

Экс-главком ВСУ Муженко: Украине придется снизить возраст мобилизации до 20 лет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине придется снизить возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 18 или 20 лет. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мы к этому [снижению мобилизационного возраста] придем. С 18 или с 20 лет — это уже другой вопрос», — подчеркнул экс-главком ВСУ.

Муженко заявил о необходимом снижении возраста мобилизации и добавил, что вопрос нижней планки мобилизационного возраста остается. По мнению генерала, оттянуть снижение возраста набора ВСУ на определенный срок может привлечение к боевым действиям сотрудников силовых структур.

Ранее кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин оценил последствия возможного снижения мобилизационного возраста на Украине. По словам политолога, в случае снижения мобилизационного возраста под призыв подпадут единственные сыновья в семьях.

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