Оценены последствия для Украины от одного непопулярного решения Зеленского

Политолог Кашин: Зеленский не снизит возраст мобилизации из-за риска недовольств

Президент Украины Владимир Зеленский не будет снижать возраст мобилизации из-за возможного общественного недовольства. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Владимир Зеленский не мобилизует 18 — 25-летних. Не потому что ему их более жалко, чем всех остальных, а потому что это выведет внутриполитическую напряженность на Украине на совершенно новый уровень», — объяснил он нежелание украинских властей и риски, с которыми они сталкиваются.

По словам политолога, в случае снижения мобилизационного возраста под призыв подпадут единственные сыновья в семьях и крайне немногочисленная возрастная группа в целом. И если мобилизация 40 — 45-летних мужчин на Украине уже вызывает недовольство, то новая волна мобилизации станет гораздо большим кризисом для страны.

Тем не менее в нынешних условиях без изменений условий мобилизации кризис комплектования Вооруженных сил Украины будет расти, заключил Кашин.

Ранее обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине назвали безумием. Так планы украинского руководства прокомментировал подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис, посчитав конфликт уже проигранным для Киева.