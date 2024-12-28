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06:04, 29 декабря 2024Россия

Россиян предупредили о штрафах за халатное использование фейерверков

Адвокат Власова: запуск фейерверка в неположенном месте грозит штрафом
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

При халатном использовании фейерверков можно не только получить увечья, но и штраф, и даже уголовное дело, предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру» вице-президент международной коллегии адвокатов Ольга Власова.

Санкции, по ее словам, зависят от характера нарушения и от региона. Адвокат отметила, что применять пиротехнику запрещено на кровлях, крышах, лоджиях, покрытии и фасадах сооружений, на территории культурного наследия, кладбищ, памятников культуры и истории, в местах повышенной взрывоопасности. К последним относятся заправки, заводы и прочее. Кроме того, запускать фейерверки нельзя при массовом скоплении людей и при неблагоприятных погодных условиях, подразумевающих риски. Еще один запрет — применение пиротехники лицами, не достигшими 16 лет.

Согласно статье 20.4. Кодекса об административных правонарушениях, за подобное нарушение могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч рублей либо ограничиться предупреждением, сообщила эксперт. Если было повреждено чужое имущество или даже причинен легкий вред здоровью — штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, добавила она. Помимо этого, потерпевший может потребовать возместить ущерб.

«Если же после нарушения был причинен крупный вред, тогда уже наступает уголовное преследование по статье 168 Уголовного кодекса РФ — до 1 года лишения свободы. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или даже смерти, на нарушителя будет заведено уголовное дело по статье 218 УК РФ — до 5 лет лишения свободы. Стоит отметить, что штрафы для организаций значительно больше — от 300 до 400 тысяч рублей», — рассказала адвокат.

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Собеседница «Ленты.ру» добавила, что профессиональная взрывотехника 3 и 4 класса с радиусом до 30 и более метров — наиболее опасная, и для ее применения требуется разрешение властей и лицензия.

Ранее стало известно, что полиция в России проводит массовые рейды по магазинам пиротехники. За последние двое суток правоохранители посетили десятки точек в разных регионах. Практически везде были выявлены нарушения. Значительная часть фейерверков была изъята.

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