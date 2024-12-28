ФСБ предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера

В Подмосковье ФСБ предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера, который освещает события спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Террористические акты планировались украинскими спецслужбами. Исполнителем должен был стать россиянин, который через Telegram установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Украины.

Силовики установили, что россиянин изъял из тайника в Подмосковье самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. На нем были поражающие элементы в виде шариков. СВУ было закамуфлировано под переносную музыкальную колонку.

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