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08:52, 28 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера

В Подмосковье ФСБ предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера, который освещает события спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Террористические акты планировались украинскими спецслужбами. Исполнителем должен был стать россиянин, который через Telegram установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Украины.

Силовики установили, что россиянин изъял из тайника в Подмосковье самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. На нем были поражающие элементы в виде шариков. СВУ было закамуфлировано под переносную музыкальную колонку.

Ранее «Лента.ру» рассказала о самых громких преступлениях 2024 года.

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