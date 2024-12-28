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09:34, 28 декабря 2024Силовые структуры

Задержанный за подготовку теракта против офицера МО россиянин сотрудничает со следствием

Подготовку теракта против офицера Минобороны курировала военная разведка Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Задержанный ФСБ за подготовку теракта против высокопоставленного офицера Министерства обороны и освещающего ход специальной военной операции (СВО) военного блогера россиянин сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, подготовку теракта против офицера и военного блогера курировала военная разведка Украины.

О предотвращении теракта стало известно утром, в субботу, 28 декабря. Силовики установили, что россиянин изъял из тайника в Подмосковье самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. На нем были поражающие элементы в виде шариков. СВУ было закамуфлировано под переносную музыкальную колонку.

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