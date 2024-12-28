Задержанный за подготовку теракта против офицера МО россиянин сотрудничает со следствием

Задержанный ФСБ за подготовку теракта против высокопоставленного офицера Министерства обороны и освещающего ход специальной военной операции (СВО) военного блогера россиянин сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.
По данным правоохранителей, подготовку теракта против офицера и военного блогера курировала военная разведка Украины.
О предотвращении теракта стало известно утром, в субботу, 28 декабря. Силовики установили, что россиянин изъял из тайника в Подмосковье самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. На нем были поражающие элементы в виде шариков. СВУ было закамуфлировано под переносную музыкальную колонку.