ФСБ задержала сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта за взятку

В Москве ФСБ задержала сотрудника Росжелдора за получение взятки

В Москве сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Следственного комитета задержали заместителя начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) по фамилии Веселов за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении него следователи завели дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, задержанный вместе с главой «Лаборатории ФТБ» и фонда «Транспортная безопасность» получили взятку в особо крупном размере от бизнесмена за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности.

Второй фигурант проходит подозреваемым по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Оба мужчины уже дали признательные показания. Их отправили под стражу.

Задержание Веселова попало на видео.

