Задержание сотрудника Росжелдора за получение взятки попало на видео ФСБ

Задержание сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), получившего взятку от руководителя коммерческой компании, попало на видео ФСБ. Ролик публикует ТАСС в своем Telegram-канале.
На кадрах виден процесс получения денег в салоне автомобиля. После этого сотрудники силовых структур взламывают дверь в квартиру фигуранта и задерживают его.
Как уточнили агентству в Центре общественных связей ведомства, заместитель начальника управления транспортной безопасности Росжелдора Веселов П.А., а также руководитель компании «Лаборатория ФТБ» и фонда «Транспортная безопасность» Благушин А.С. получили взятку в особо крупном размере за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Их преступная деятельность была выявлена сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России.
Во время обысков силовики изъяли деньги, предметы и документы, содержащие следы преступления.