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12:35, 28 декабря 2024Силовые структуры

Задержание сотрудника Росжелдора за получение взятки попало на видео ФСБ

ФСБ показала задержание сотрудника Росжелдора, получившего взятку от коммерсанта
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта за взятку

Задержание сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), получившего взятку от руководителя коммерческой компании, попало на видео ФСБ. Ролик публикует ТАСС в своем Telegram-канале.

На кадрах виден процесс получения денег в салоне автомобиля. После этого сотрудники силовых структур взламывают дверь в квартиру фигуранта и задерживают его.

Как уточнили агентству в Центре общественных связей ведомства, заместитель начальника управления транспортной безопасности Росжелдора Веселов П.А., а также руководитель компании «Лаборатория ФТБ» и фонда «Транспортная безопасность» Благушин А.С. получили взятку в особо крупном размере за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Их преступная деятельность была выявлена сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России.

Во время обысков силовики изъяли деньги, предметы и документы, содержащие следы преступления.

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