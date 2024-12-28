Задержание сотрудника Росжелдора за получение взятки попало на видео ФСБ

ФСБ показала задержание сотрудника Росжелдора, получившего взятку от коммерсанта

Начало событий в новости ФСБ задержала сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта за взятку

Задержание сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), получившего взятку от руководителя коммерческой компании, попало на видео ФСБ. Ролик публикует ТАСС в своем Telegram-канале.

На кадрах виден процесс получения денег в салоне автомобиля. После этого сотрудники силовых структур взламывают дверь в квартиру фигуранта и задерживают его.

Как уточнили агентству в Центре общественных связей ведомства, заместитель начальника управления транспортной безопасности Росжелдора Веселов П.А., а также руководитель компании «Лаборатория ФТБ» и фонда «Транспортная безопасность» Благушин А.С. получили взятку в особо крупном размере за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Их преступная деятельность была выявлена сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России.

Во время обысков силовики изъяли деньги, предметы и документы, содержащие следы преступления.

