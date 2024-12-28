Илона Маска назвали малышом и призвали проверить его здоровье

Бывший главный стратег Трампа назвал Маска малышом, призвав проверить здоровье

Бывший главный стратег Белого дома и старший советник избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон назвал американского миллиардера Илона Маска «малышом», которому «необходимо проверить здоровье». Об этом сообщает Newsweek.

«Кто-нибудь, пожалуйста, сообщите в "Службу защиты детей" — необходимо проверить здоровье этого малыша», — заявил бывший старший советник Трампа.

Слова Бэннона стали реакцией на публикацию Маска в своем аккаунте в социальной сети Х, в которой он грубо раскритиковал пост пользователя Стивена Макки, заявившего о необходимости модернизации и оптимизации неиммиграционной визы для специалистов H-1B.

По словам предпринимателя, эта виза является «единственной причиной, по которой он находится в США вместе со многими важными людьми, которые построили SpaceX, Tesla и сотни других компаний, сделавших Америку сильной». Маск добавил, что он пойдет «такой войной по вопросу визы H-1B, какую автор поста в Х себе не сможет представить».

Ранее Маск выступил за право президента США иметь возможность увольнять любого чиновника, кроме вице-президента страны.